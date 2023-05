Dead by Daylight : Nicolas Cage arrive dans le jeu, il jouera son propre rôle, voici le trailer

Plus rien ne semble arrêter le jeu Dead by Daylight et sa myriade de collaborations, puisque le titre de Behaviour Interactive nous annonce l'arrivée de Nicolas Cage dans son jeu. Oui, l'acteur de 59 ans incarnera son propre rôle, d'autant qu'il a été entièrement modélisé, a prêté sa voix et semble également avoir injecté de sa personnalité. Comment vas-t-il s'intégrer à cet univers horrifique ? Les développeurs laissent planer le doute pour le moment et nous proposent juste un teaser en guise d'amuse-bouche. Toujours est-il que le comédien est désormais devenu une icône pop culture et son retour dans le grand cinéma hollywoodien des dernières années est aussi la preuve qu'il est adulé par tous. Dans tous les cas, on nous donne rendez-vous le 5 juillet prochain pour le grand reveal de son personnage dans Dead by Dayligt.