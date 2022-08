Dead by Daylight : une nouvelle collab' avec Resident Evil, un trailer avec Wesker et Ada Wong

Les cross-over ne semblent pas prêts de s'arrêter du côté de Dead by Daylight, puiqu'après l'arrivée de The Ring et de L'Attaque des Titans il y a quelques semaines et mois, voilà qu'on apprend qu'une collaboration a été mise en place avec Capcom pour faire revivre les personnages de Resident Evil dans le jeu. Comme on peut le voir dans le trailer qui accompagne cette annonce, ce sont les personnages de Rebecca Chambers, Adam Wesker et Ada Wong qui seront disponibles prochainement dans le jeu. La date de sortie de ces skins n'a pas été communiquée pour le moment, mais sachez que ce n'est pas la première fois que le survival horror de Capcom intègre Dead by Daylight puisque Leon S. Kennedy et Chris Redfield étaient arrivés dans le jeu l'année dernière en juin 2021. Bien sûr, on vous tient au courant de l'arrivée de ces nouveaux personnages.