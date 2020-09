Dead by Daylight : le jeu confirmé sur Xbox Series X et PS5, il tournera en 4K 60fps

Springwood et de la propriété de Yamaoka. Ensuite, toutes les six semaines, un nouveau patch du même type sera déployé, et ce jusqu'à l'automne 2021. Enfin, n'oublions pas que Dead by Daylight fêtera son cinquième anniversaire l'année prochaine, le jeu étant sorti en 2016 sur consoles et PC.

Dead by Daylight sortira à la fin de cette année sur PS5 et Xbox Series X. C'est en effet ce qu'annonce Behaviour Interactive par le biais de Twitter, en précisant que le jeu tournera en 4K 60fps. Bien évidemment, ceux qui possèdent déjà le jeu sur les machines actuelles n'auront pas à débourser le moindre centime, et pourront même conserver leur progression.En attendant, la version d'aujourd'hui va faire l'objet d'une mise à jour (baptisée The Realm Beyond) visant à améliorer sa qualité graphique. Qu'il s'agisse des animations, de l'éclairage, des textures, ou encore la modélisation, les développeurs ont décidé de tout revoir pour renforcer à la fois l'immersion et le réalisme visuel.A noter que ces retouches se feront en plusieurs étapes : le premier rendez-vous est fixé au 8 septembre prochain et s'articulera autour de