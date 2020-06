Dead by Daylight : l'extension consacrée à Silent Hill est dispo, un trailer pour fêter ça

Pour les étudiants harcelés par leurs professeurs et par leurs camarades de classe, étudier à l’école primaire Midwich était comparable à une torture, nous explique-t-on. Alors que l’emprise de l’Ordre sur les énergies surnaturelles de la ville se renforçait, une transformation se produisit. Le traumatisme de l’enfance qui se déroula dans le bâtiment se manifesta sous une forme cauchemardesque et corrompue."Ce n'est pas tout, car le trailer fraîchement dévoilé met en avant les différentes tenues alternatives proposées dans la boutique in-game, histoire d'avoir un peu de style. Enfin, n'oublions pas de rappeler que Dead by Daylight est disponible sur Nintendo Switch, PC, Xbox One et PS4.