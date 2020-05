Silent Hill est bel et bien de retour grâce à Dead by Deadlight, voici le trailer d'annonce !

Silent Hill est bel et bien de retour ! Peut-être pas de la manière dont tous les joueurs rêvent depuis des années, mais le titre de Konami a été intégré au jeu Dead by Daylight qui avait promis une révélation de taille pour ce mardi 26 mai 2020. Cette collaboration entre Behaviour Interactive et Konami va permettre aux joueurs de profiter d'une nouvelle map, qui n'est autre que celle de la Midwich Elementary School, tandis que Cheryl Mason (l'héroïne de Silent Hill 3) et Pyramid Head (qu'on appelle aussi The Executioner) feront partie des personnages jouables en plus. Histoire d'aller encore plus loin dans l'hommage, sachez que le thème musical principal de Dead by Daylight a été retravaillé par Akira Yamaoka en personne, le compositeur officiel de Silent Hill. Cerise sur le loukoum : ce DLC est d'ores et déjà disponible sur PC au moment où nous posons ces lignes. Pour les versions PS4, Xbox One et Switch, il va falloir attendre le 16 juin prochain pour mettre la main dessus.Si Silent Hill permet de faire la lumière sur Dead of Daylight, sachez que ce n'est pas la première fois que les développeurs du jeu proposent des DLC aussi emblématiques, puisque nous avions eu le droit à une collaboration avec Left 4 Dead, Scream, Vendredi 13, Saw, Halloween et même Freddy Krueger. Espérons que cette collaboration très médiatisée donne envie à Konami de relancer la série Silent Hill. A moins que ça ne soit déjà le cas et qu'il s'agisse d'une manière subtile de réintroduire la saga auprès des joueurs...