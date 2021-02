Dead by Daylight : du nouveau contenu Stranger Things, un trailer et tous les détails

Avec ses 30 millions de joueurs dans le monde, tous supports confondus bien sûr, Dead by Daylight sait qu'il faut continuer à donner du biscuit à sa communauté. Aujourd'hui, on apprend que les amateurs de la série Stranger Things vont pouvoir récupérer des élémensts cosmétiques autour du show de Netflix. Il s'agit en fait de skins regroupés dans la Moments of Growth Collection, dans laquelle il est possible de récupérer la skin "Days of Rose" pour Nancy Wheeler, celle de "High School Hunk" pour Steve Harrington et le costume "Geo Mutation" pour le Demogorgon. Il y a aussi d'autres outfits et des accessoires qu'on peut découvrir dans le trailer ci-après. Pour la petite histoire, sachez que la collaboration entre le jeu et la série Stranger Thing n'est pas une première, puisqu'on avait déjà pu obtenir du contenu en 2019.