Dead by Daylight : Nicolas Cage sur la scène du Summer Game Fest pour présenter son personnage

On le sait depuis plus de 15 jours, Nicolas Cage va intégrer le casting de Dead by Daylight dans la peau de Nick Cage, son propre personnage. Si les développeurs de Behaviour Interactive s'étaient gardés de nous montrer du gameplay, c'est parce qu'un deal avait été signé avec le Summer Game Fest pour que cette collaboration prenne vie lors de l'événement. Ça n'a d'ailleurs pas loupé, puisque le jeu a fait énormément parler de lui, avec la présence de Nicolas Cage en personne, qui est monté sur scène pour parler de ce partenariat. L'acteur de 58 ans explique pourquoi il a accepté d'apparaître dans le jeu, et c'est son amour inconditionnel pour l'horreur qui l'a attiré vers ce projet. Nicolas Cage s'est d'ailleurs montré plutôt décontracté, avec un certain sens de l'humour, tout en connaissance son sujet. Un petit moment de plaisir sur la scène du Summer Game Fest 2023.Quant à son personnage, il arrive le 5 juillet prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.