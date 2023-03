Dead by Daylight : le jeu d'horreur va aussi être adapté au cinéma, James Wan est impliqué

Atomic Monster et Blumhouse ont décidé de collaborer avec le studio Behaviour Interactif pour mettre ce chantier en oeuvre. Et quand on sait que le PDG d'Atomic Monster n'est autre que James Wan, le réalisateur du premier Saw, de The Conjuring et Insidious, il y a de quoi être hypé.

Avec Dead by Daylight, l'équipe de Behaviour met le monde de l'horreur à l’honneur, en ayant créé un incroyable environnement débordant d'atmosphère et de terrifiants vilains, ce qui en fait une adaptation cinématographique parfaitement effrayante. Nous sommes de grands fans du jeu chez Atomic Monster, et nous sommes ravis de porter ce monde terrifiant sur grand écran en faisant équipe avec Blumhouse.

avance James Wan, à la recherche de nouvelles sensations.





Les adaptations de jeux vidéo ont le vent en poupe ces dernières années, et il semblerait que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Après Resident Evil et Silent Hill (dont un nouvel épisode va démarrer son tournage sous la direction de Christophe Gans), on apprend que le jeu d'horreur Dead by Daylight va lui aussi faire l'objet d'une adaptation au cinéma. En effet, on apprend que les sociétés de production

A noter que depuis son lancement en 2016, Dead by Daylight a réuni plus 50 millions de joueurs dans le monde, avec 2 millions de joueurs qui y jouent quotidiennement. Jeu au gameplay asymétrique qui consiste en une chasse à l'homme entre un groupe de victimes et le bourreau, Dead by Daylight a vu son concept être recopié par tout le monde par la suite. Le jeu a d'ailleurs rendu hommage au cinéma d'horreur à de multiples reprises en intégrant des personnages emblématiques de la télévision, du cinéma et du jeu, comme Freedy Krueger, Leatherface, Jigsaw, Sadako de The Ring, Ghostface, Ash d'Evil Dead, etc. On attend maintenant des informations plus concrètes, comme le nom du réalisateur, le casting et la date de sortie. On vous tient au courant.