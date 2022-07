Dead by Daylight : un cross-over avec L'Attaque des Titans, les premières images

Quelques mois après avoir collaboré avec Activision pour Call of Duty, la licence L'Attaque des Titans a décidé de réaliser un nouveau cross-over avec le jeu Dead by Daylight. Il s'agit en effet d'une collection de 10 tenues qui permettent d'incarner les personnages les plus célèbres du manga / animé. Dans le détail, cette collection comprend 8 costumes rares pour les Survivants et 2 tenues ultra rares pour les Tueurs. Il sera donc possible d’habiller "Dwight Fairfield" avec l’Uniforme d’Eren, "Yui Kimura" avec l’Uniforme de Mikasa, "Felix Richter" avec l’Uniforme d’Armin, "Meg Thomas" avec l’Uniforme d’Annie, "Zarina Kassir" avec l’Uniforme d’Hange, "Jake Park" avec l’Uniforme de Levi, "Kate Denson" avec l’Uniforme d’Historia ainsi qu’"Ace Visconti" avec l’Uniforme de Kenny. Du côté des Tueurs, la tenue "Titan Cuirassé" sera proposé pour l’Oni ainsi que la tenue "Titan marteau d’armes" pour l’Esprit. Un trailer a été partagé, histoire de mieux se rendre compte du rendu visuel.