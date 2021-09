DBZ Kakarot : un nouveau trailer de gameplay avec des combats titanesques pour la version Swich

Dragon Ball Z : Kakarot est calée au 24 septembre prochain sur Switch donc.





Bandai Namco Entertainment multiplie les sorties pour la version Switch de Dragon Ball Z Kakarot, qui s'est vu affublé du suffixe + A NEW POWER AWAKENS SET, puisque cette version comprend le jeu complet ainsi que les deux premiers DLC "Un nouveau pouvoir s’éveille" partie 1 et 2. Quelques jours après le gameplay dédié à Gotenks et Vegito , voilà qu'on a le droit à un autre trailer de gameplay qui présente les combats qu'on va pouvoir expérimenter dans ce jeu d'action semi open world. Toute la puissance du manga et de l'animé est évidemment retranscrite dans cette vidéo, sachant qu'on retrouvera les moments clefs de la grande saga DBZ. Histoire de pousser le joueur à la consommation, l'éditeur japonais rappelle que toute précommande permet d'obtenir une nouvelle quête secondaire appelée "Une compétition entre amis", un accès anticipé à l’entrainement de Bonyu, un item de cuisine pour améliorer les statistiques du joueur ainsi que 10 Médailles D. La sortie de