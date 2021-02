Days Gone : le jeu arrive à son tour sur PC, Sony l'officialise

Après Horizon Zero Dawn et après Death Stranding, c'est désormais au tour de Days Gone de voir sa destinée se poursuivre du côté du PC. C'est Jim Ryan, l'actuel Président de Sony Interactive Entertainment qui l'a fait savoir au détour d'une longue interview accordée au magazine GQ , et dans laquelle il révèle d'autres informations cruciales, comme l'arrivée du PS VR 2 sur PS5 et report de Gran Turismo 7. Cette annonce n'a évidemment rien de surprenant dans le sens où elle poursuit la politique du constructeur japonais, qui consiste à donner une autre chance à des titres first-party. L'idée est en effet de générer une plus grande croissance de se rentabilité. Aucune date précise n'a été mentionnée pour ce Days Gone sur PC, si ce n'est que cette adaptation arrivera au cours du printemps 2021. On vous tient bien sûr au courant.