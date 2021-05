David Jaffe (God of War, Twisted Metal) est parti développer des jeux en Pologne

Connu pour avoir été l'un des créateurs de la saga Twisted Metal et du premier God of War (il a aussi travaillé sur le deuxième épisode avant de quitter Santa Monica en cours de développement), David Jaffe s'amuse depuis plusieurs mois, et le début de la pandémie, à streamer des jeux sur sa chaîne Twitch. On lui doit d'ailleurs quelques révélations du milieu du jeu vidéo, notamment sur le fait qu'il est persuadé que God of War Ragnarok ne sera pas une exclu PS5, mais sortira aussi sur PS4. Toujours est-il que le bonhomme, désormais proche du look de Kratos dans son reboot, n'a semble-t-il pas fini avec le développement de jeux vidéo. Dans une vidéo postée sur la chaîne YouTube de MovieGames, David Jaffe nous annonce, les yeux dans les yeux, avoir intégré le board de ce studio polonais, habitué aux jeux qui sortent des sentiers battus tels que Lust From Beyond, un thriller horrifique et psychologique qui lorgne aussi du côté de l'érotisme pour ne pas dire la pornographie. David Jaffe a streamé le jeu, en est tombé amoureux ("I was sucker punched !") et l'a fait savoir sur ses principaux réseaux sociaux.Contacté par le studio, David Jaffe a vraisemblablement un rôle important aux yeux de MovieGames qui a décidé de l'embaucher en tant que superviseur des différents projets à venir. Pour l'heure, l'ex-game designer de Sony n'a pas besoin de quitter les Etats-Unis pour se rendre en Pologne, mais il semble très heureux de rejoindre cette nouvelle famille qui lui rappelle les débuts de PlayStation où l'on était prêt à se lancer dans des projets originaux, avec des idées rafraîchissantes. Qui sait, peut-être que MovieGames va devenir le prochain CD Projket Red sous l'impulsion de Jaffe...