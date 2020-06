David Braben (Elite Dangerous) : la fin des jeux physiques dans 3 ans selon le patron de Frontier Developments

Alors que les ventes de jeux physiques sont sur le déclin face aux achats en digital, la crise du COVID-19 semble avoir joué un rôle d'accélérateur, avec de plus en plus de joueurs enclins à télécharger leurs jeux. Selon David Braben, patron de Frontier Developments (Elite Dangerous, Raspberri Pi), qui s'est confié à nos confrères de Gamsindustry, les jeux au format physique pourraient bien disparaître d'ici deux ou trois ans. L'accélération de l'adoption du digital par les joueurs a d'ailleurs été constatée par Sony, EA et Take-Two dont les bilans financiers traduisent que la moitié des ventes de jeux consoles ont été faites en dématérialisé, sachant que ce pourcentage devrait grandir dans les années à venir. Pour pouvoir profiter de toute l'intervention de David Braben, et de son avis éclairé sur l'impact de la pandémie sur le marché du jeu vidéo, on vous suggère d'ailleurs de jeter un oeil à la vidéo ci-dessous.