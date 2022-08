Dakar Desert Rally : un nouveau trailer pour annoncer la date de sortie, encore un peu de patience

Le 4 octobre 2022, telle est la date choisie par Saber Interactive pour commercialiser Dakar Desert Rally, le premier jeu de course à monde ouvert qui puise dans les courses officielles de Dakar 2020, 2021 et 2022. C'est le studio Saber Porto qui est en charge de ce jeu très ambitieux, puisqu'il a pour objectif de reproduire à la perfection l'excitation et les sensations de vitesse que procure la plus grande course de rallye du monde organisée par Amaury Sport Organisation. Bien sûr, on pourra s'attendre à de nombreux véhicules sous licence des plus grands constructeurs mondiaux, aussi bien au niveau des voitures, des camions, des motos, des voitures, des quads et même des SSV, plus couramment appelés buggys. Si le jeu a été pensé comme une expérience solo, les développeurs se sont dits que proposer un mode multijoueur serait aussi une bonne idée. En gros, il est possible de s'affronter dans des courses multijoueur, jusqu'à quatre.



A noter que les précommandes de Dakar Desert Rally sont déjà disponibles dès maintenant au prix de 39,99€. Une édition Deluxe est également disponible en précommande pour 59,99€ et comprend que le Season Pass, ce qui inclut le DAF Truck Turbo-Twin et la Peugeot 405 Turbo 16 disponibles day-one, mais aussi cinq packs DLC contenant une nouvelle carte, de nouveaux véhicules et deux nouveaux événements de rallye. Pour toute précommande de Dakar Desert Rally, les joueurs auront accès à l'Audi RS Q e-tron exclusive. Celle-ci est récemment entrée dans l'histoire en remportant l'Abu Dhabi Desert Challenge 2022, devenant ainsi le tout premier véhicule électrique à gagner un rallye dans le désert.









Caractéristiques principales du jeu :





- L’expérience authentique du Rallye Dakar : plus de 30 étapes provenant des éditions 2020, 2021 et 2022 avec véhicules, équipes et pilotes sous licence officielle.



- Un open world immense : de vastes environnements ouverts en mode multijoueur et solo pour concourir à grande vitesse.



- Saisons et météo dynamiques : Dakar Desert Rally intègre les quatre saisons et un cycle jour-nuit complet. Les joueurs devront lutter contre les tempêtes de sable, le soleil brûlant, les intempéries et même la boue s'ils veulent battre leurs concurrents et gagner.



- Jeu solo et multijoueur en ligne : Les joueurs pourront faire progresser leur carrière de Rallye Raid en mode solo ou participer à des événements multijoueur avec jusqu'à trois de leurs amis.