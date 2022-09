Dakar Desert Rally : du gameplay 4K de la version PC, c'est beau, très beau !

Saber Interactive continue de nous donner des nouvelles de son Dakar Desert Rally avec cette fois-ci du gameplay de la version PC. L'occasion de prouver à l'industrie que visuellement, le titre en a sous le capot et qu'il n'a pas à rougir face aux mastodontes du racing game. Il est vrai que le jeu étonne graphiquement parlant, avec une belle modélisation des véhicules, des animations de flottement d'une bâche saisissante, mais aussi des environnements riches et ultra détaillés. Les développeurs n'ont eu de cesse ces dernières semaines de nous annoncer qu'il s'agira du plus grand jeu de course open world jamais réalisé. D'ailleurs, ce n'est pas parce que le jeu se nomme Dakar Desert que tout se déroulera dans des dunes de sable, loin de là. Saber Interactive nous permet de constater avec cette vidéo qu'on traversera des paysages moins arides, avec des oasis, des forêts luxuriantes, des montages enneigées et même des passages sous une tempête de neige. La sortie de Dakar Desert Rally est attendue pour le 4 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.