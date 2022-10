Dakar Desert Rally : en attendant notre test, voici le trailer de lancement

Dakar Desert Rally sur PC et consoles. L'occasion pour Saber Interactive de laisser filer le trailer de lancement et nous rappeler que ce titre a de l'ambition à revendre, comme le fait qu'il s'agisse de l'un des jeux de courses de rallye open world les plus massifs jamais créés. Les développeurs de Saber Interactive annoncent en effet 20 000 km² de terrain où la météo dynamique aura un impact sur la conduite. Parce qu'il n'y aura pas que du sable à parcourir dans le jeu, mais également des zones boueuses et des surfaces enneigées. Il sera possible de choisir entre plusieurs types de véhicules, entre des voitures plus légères, des gros poids lourds ou bien encore des deux-roues ou même des quads. Plusieurs modes sont prrévus, solo comme multijoueur et ce jusqu'à 4 personnes. Notre test est en cours et notre verdict ne devrait pas tarder à tomber.