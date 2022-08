Dakar Desert Rally : le gameplay et l'open world présentés dans une grosse vidéo 4K

Un peu moins d'une semaine après nous avoir révélé l'existence de Dakar Desert Rally, le studio Saber Interactive profite des festivités de la gamescom 2022 pour nous présenter officiellement le gameplay et l'open world de son jeu de course. On rappelle que le titre est très ambitieux sur le papier en offrant de nombreuses possibilité de jeu, à l'image de ce qu'on retrouve chez d'autres racing games comme Forza Horizon pour ne citer que lui. Monde ouvert oblige, ce sont des milliers de kilomètres carrés de terrain qui seront praticables, le tout accompagné d'une météo dynamique. Dakar Desert Rally promet d'ailleurs les 4 saisons avec un cycle jour-nuit complet, comprenant tempêtes de sable, soleil brûlant du désert, pluie, neige ou même boue. Bien sûr, le but est de franchir la ligne d'arrivée le premier, mais il est aisé de se perdre en chemin, pour aller explorer les environnements. Bien sûr, le jeu étant sous licence, on va retrouver les étapes du légendaire Rallye Dakar avec pas moins de 30 étapes que l'on va pouvoir parcourir au volant de tout type d'engins : voitures, motos, camions, quads et SSV (buggy), tous issus des plus grand constructeurs mondiaux.

Les développeurs ont également prévu plusieurs modes de jeu pour varier les plaisirs, comme le mode Sport (qui n'est autre que le mode classique "Arcade"), des modes Professionnel et Simulation pour une expérience de rallye authentique, et un mode multijoueur en ligne qui peut accueillir jusqu'à quatre joueurs offrira un défi compétitif ultime. Enfin, sachez que le jeu proposera également un éditeur de feuille de route personnalisée, mettant à disposition l'ensemble de l'univers de Dakar Desert Rally. Il sera donc possible de créer ses propres événements et étapes de rallye, et même de les partager avec les joueurs du monde entier.



La sortie de Dakar Desert Rally est attendue pour le 4 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, sachant qu'on peut déès maintenant le précommander au prix de 39,99€ dans son édition standard, alors que l'édition Deluxe est proposée pour 59,99€. Cette édition comprend d'ailleurs le jeu de base, le Season Pass Dakar Desert Rally, le DAF Truck Turbo-Twin, la Peugeot 405 Turbo 16 et les 5 packs DLC à venir contenant une nouvelle carte, de nouveaux véhicules et deux nouveaux événements de rallye.