Test Dakar Desert Rally : de jolis progrès mais encore quelques lacunes

Le Test

Les amateurs de rallye-raid auront donc dû patienter quatre ans avant de mettre les mains sur Dakar Desert Rally. Un laps de temps nécessaire pour que les développeurs de Saber Porto (ex-Bigmoon Studios) tentent de corriger ce qui n’allait pas dans Dakar 18 en matière de gameplay, mettent à jour le plateau, mais aussi et surtout apprivoisent l’Arabie Saoudite qui, ne l’oublions pas, est le nouveau cadre de la compétition d’Amaury Sports Organisation (ASO) depuis 2020. Et quand on se rappelle l’immensité de l’open-world de Dakar 18 – plus de 20 000 km² de superficie, battant ainsi le record jusqu’alors détenu par FUEL et ses quelques 14 400 km² – on imagine que la modélisation des spéciales n’a pas été une sinécure. Au détriment du reste ? C’est ce que nous allons voir.

Évacuons tout de suite l’évidence : licence oblige, Dakar Desert Rally intègre 150 parcours basés sur les tracés officiels des éditions 2020, 2021 et 2022 du Dakar. Pareil pour les équipages et leurs véhicules – il y a en a 150 – qui sont divisés en cinq catégories : autos, camions, SSV, motos et quads. Ainsi, on retrouve Sébastien Loeb et sa Prodrive BRX Hunter (2021), Kamil Wisniewski et sa Yamaha Raptor 700 (2022), ou encore Ricky Brabec et sa Honda CRF 450 Rally (2020). À noter que l’intégralité de la grille n’est pas nécessairement reprise. Par exemple, quand on jette un œil au plateau de 2020, on remarque que Cyril Despres n’y figure pas alors qu’il a bien participé à la compétition aux commandes d’une Overdrive OT3. En revanche, il est bien présent en 2022 avec sa Peugeot 3008 DKR. Avant d’entrer dans le vif du sujet, Dakar Desert Rally prend le temps d’introduire chaque machine à travers une intro qui n’est pas sans rappeler celle de Forza Horizon 4, le style en moins. Un moyen d’introduire en douceur les différences en termes de maniabilité. En gros, la voiture demande davantage d’anticipation que la moto, tandis que le camion ne pardonne pas la moindre appréciation du relief, le risque de se coucher étant décuplé. Le SSV, lui, fait preuve d’une certaine stabilité sur les routes sinueuses, alors que le quad est particulièrement efficace en hors-piste. Bref, chaque engin a ses forces et ses faiblesses dont il faut absolument tenir compte avant de quitter le bivouac.





Puisque l’on parle du gameplay, soyons clairs : la physique de Dakar Desert Rally est aussi bancale que celle de Dakar 18. Quel que soit le véhicule, on se retient de mettre les gaz de peur de perdre le contrôle sans que l’on ne comprenne pourquoi.

Puisque l’on parle du gameplay, soyons clairs : la physique de Dakar Desert Rally est aussi bancale que celle de Dakar 18. Quel que soit le véhicule, on se retient de mettre les gaz de peur de perdre le contrôle sans que l’on ne comprenne pourquoi. On n’exagère pas : en pleine ligne droite, sur une surface où il y a zéro danger, on ne compte plus le nombre de fois où notre machine s’est subitement retournée. Il est également regrettable que le franchissement des dunes soit aussi incohérent. En effet, on va se retrouver sur le flanc alors que l’on a fait attention de conduire à allure réduite, et poursuivre notre route sans encombre après un saut de plusieurs mètres non maîtrisé. Et on ne parle pas des virages en épingle – là aussi négociés à faible vitesse – qui nous envoient dans les rochers malgré toutes les précautions prises. On a bien essayé de bidouiller deux-trois trucs (angle de braquage, hauteur de caisse, distribution du couple, barres antiroulis), mais ça ne change pas grand-chose. Diminuer la pression des pneus pour améliorer l’adhérence ? Inutile. La répartition du freinage ? On a senti à peine la différence. Vous l’aurez compris, passer du temps dans les réglages n’a strictement aucun intérêt, leur impact étant minime. En fait, pour assurer le classement, il faut simplement se contenter d’appliquer les basiques décrits un peu plus haut et prier le ciel que rien ne nous tombe dessus, y compris l’IA. Car oui, elle est d’une débilité extrême.





"VERY LONG EASY LEFT MAYBE !"

On a l’impression d’être revenus aux origines des jeux de course où les adversaires se croyaient seuls sur la piste. C’est plutôt sympathique de les voir se tromper de chemin, ça l’est nettement moins quand ils reculent et nous rentrent dedans comme des brutes. Et l’inverse est aussi vrai : ils ne cherchent jamais à nous éviter quand on est sur leur trajectoire après une sortie de route. Visiblement, chez Saber Porto, ça ne dérange personne. Cette absurdité permet de montrer du doigt la gestion hasardeuse des dégâts. C’était déjà le cas dans Dakar 18 : les développeurs n’ont clairement pas rectifié le tir. C’est quand même incroyable qu’après plusieurs tonneaux, seule la carrosserie soit abîmée et non les éléments mécaniques. Ce n’est pas systématique, mais ça s’est produit et pas qu’une fois, tout comme un choc de moindre ampleur qui va détruire notre roue avant-gauche. Aucun équilibre, en somme. On vous rassure, il n’y a pas que des mauvaises idées dans Dakar Desert Rally, à commencer par la présence de trois modes de pilotage afin de ne pas effrayer les néophytes. Enfin, presque, car le mode « Sport » – supposé être le plus accessible – n’affiche aucune trajectoire préférentielle. Si les points de passage sont parfaitement identifiés, cela dit, un débutant n’aura aucune idée de ce qui l’attend entre deux waypoints, (des rochers, un creux entre autres). Au lieu de ça, on a droit à une sorte d’écho qui indique brièvement la route à suivre. Pas vraiment beginner friendly.



Le mode « Professionnel » corse un peu plus les choses, puisqu’en plus d’augmenter les coûts de réparation ainsi que le niveau de l’IA, les points de passage sont masqués. Autrement dit, il faut s’en remettre à toutes les informations inscrites dans le roadbook pour espérer boucler la spéciale. On ne va pas vous mentir : au début, on a énormément galéré car ça demande en premier lieu un apprentissage des codes pour repérer les bosses, les trous, les cours d’eau, les dangers, les différents revêtements, les dunes, ou encore la végétation. C’est vraiment hard – d’autant qu’il faut établir le meilleur chrono – mais une fois que l’on est rompu à l’exercice, on prend un pied monstre, vraiment. Parce que ça aiguise le sens de l’observation, parce que l’on est constamment sous pression, parce que l’on élabore ses propres repères, parce que ça développe aussi la mémoire. Le roadbook est un élément tellement central de Dakar Desert Rally que l’on aurait aimé que Saber Porto lui consacre un véritable tuto permettant d’appréhender chacun de ses aspects de façon plus digeste. Là, on est noyé sous un flot d’informations ; ce n’est pas vraiment l’idéal pour se familiariser sereinement avec l’outil. Enfin, il y a le mode « Simulation » qui, lui, ne se débloque que lorsque l’on atteint le niveau 25 – au bout de plusieurs heures de jeu, donc. En plus d’allonger considérablement la durée des épreuves et d’imposer une limite de vitesse aux camions, il désactive aussi la sauvegarde automatique à chaque waypoint ainsi que le repositionnement sur la piste (qui s’accompagne toujours de pénalités, naturellement). Bizarrement – et sauf erreur de notre part – la possibilité de s’enliser dans le sable a été retirée alors qu’elle faisait partie des mécaniques intéressantes de Dakar 18. Et puis, signalons qu’à l’inverse du mode « Sport » où nous sommes opposés à d’autres concurrents, nous sommes seuls contre le temps en « Professionnel » et en « Simulation ».





On ne va pas vous mentir : au début, on a énormément galéré car ça demande en premier lieu un apprentissage des codes pour repérer les bosses, les trous, les cours d’eau, les dangers, les différents revêtements, les dunes, ou encore la végétation. C’est vraiment hard – d’autant qu’il faut établir le meilleur chrono – mais une fois que l’on est rompu à l’exercice, on prend un pied monstre, vraiment.

Pour ce qui est du contenu, Dakar Desert Rally comprend un mode « Carrière » plutôt répétitif dans lequel on doit prendre part à une série d’événements divisés en plusieurs étapes. En fonction de nos performances, on récupère un certain nombre de points d’XP ainsi que des DP (Points Dakar) pour à la fois débloquer d’autres courses, monter en level, réparer sa monture (au bivouac ou en piste) et accéder à des nouvelles voitures. À noter que le classement affiché pendant la course peut être trompeur puisqu’il n’intègre pas les éventuelles pénalités reçues par tel ou tel pilote. Ce n’est qu’en franchissant la ligne d’arrivée – sachant qu’il faut être dans le Top 8 pour passer à l’épreuve suivante – que l’on connaît sa position finale. Côté jeu en ligne, même si aucune session n’était disponible au moment du test, sachez qu’il y a moyen de disputer des courses jusqu’à quatre, et qu’à l’avenir, un éditeur de roadbook permettra de concevoir ses propres spéciales et de les partager avec le reste de la communauté. Pour conclure, côté réalisation, Dakar Desert Rally a une belle gueule pour un jeu de course qui ne joue pas dans la même cour que Forza Horizon pour ne citer que lui. C’est agréable à regarder, ça tente quelques effets visuels (notamment avec la météo dynamique et le sable qui se soulève au passage des concurrents), la vue cockpit est bien là, mais dans l’ensemble, la qualité des textures et le degré de détail sont moins poussés que chez les cadors du genre. En sus, la promesse des 60fps en mode « Performance » n’est pas tenue, alors que visuellement, la différence avec le mode « Résolution » en 4K n’est pas si flagrante que ça.