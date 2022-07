Cyberpunk Edgerunners : Netflix dévoile le générique de la série animée, montez le volume

This Fffire, un morceau que l'on doit au groupe de rock écossais Franz Ferdinand. On profite de l'occasion pour rappeler que c'est CD Projekt RED qui produit cette série animée et que c'est un projet sur lequel il travaille depuis 2018. Bien évidemment, il n'est pas seul aux commandes puisque les services du studio d'animation Studio Trigger (Little Witch Academia) ont été sollicités.







On retrouve Hiroyuki Imaishi (Kill la Kill, Promare) à la réalisation, tandis que la B.O. est composée par Akira Yamaoka (Silent Hill). "C

Dévoilée lors du Summer Game Fest 2021 , la série animée Cyberpunk Edgerunners sera diffusée sur Netflix à partir de septembre prochain. En attendant le jour J, la célèbre plateforme de vidéo à la demande a levé le voile sur le générique qui est rythmé paryberpunk Edgerunners raconte en 10 épisodes l'histoire d'un gosse des rues qui tente de survivre dans une ville du futur obsédée par la technologie et les modifications corporelles, est-il indiqué dans le synopsis. Alors qu'il a tout à perdre, il choisit de rester en vie en devenant Edgerunner, un mercenaire hors-la-loi aussi appelé Cyberpunk." On rappelle qu'un premier teaser de Cyberpunk Edgerunners a été montré le mois dernier dans le cadre du Summer Game Fest 2022.