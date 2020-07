Cyberpunk 2077 : une démo avant la sortie du jeu ? La réponse de CD Projekt RED

un extrait du disque où se trouvait l'intégralité de The Last of Us 2. Du coup, on imagine bien que les développeurs n'allaient pas tenter le diable sur le PSN. Par ailleurs, le COVID-19 et le confinement ont forcément eu un impact sur la productivité de CD Projekt RED, et désormais, la priorité est que Cyberpunk 2077 soit prêt pour le 19 novembre, alors qu'il était censé débarquer le 17 septembre. Ce serait déjà une bonne chose.





Unfortunately not. 😔 Creating a playable demo for public requires a lot of resources and testing. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 11 juillet 2020

Même si notre dernier rendez-vous avec Cyberpunk 2077 a soulevé un certain nombre d'inquiétudes, le grand public ne cracherait pas sur une démo. Interrogé par un twittos, CD Projekt s'est montré on ne peut plus clair sur le sujet. "Non, malheureusement, a répondu le studio polonais. Créer une démo nécessite énormément de ressources ainsi que des phases de test." Un argument qui n'est pas sans rappeler celui de Naughty Dog. En effet, le studio de Neil Druckmann avait expliqué que concevoir une version d'essai destinée au grand public impliquait non seulement une charge de travail supplémentaire, mais représentait aussi un risque en matière de sécurité.Pourquoi ? Tout simplement parce que la démo que les médias avaient pu découvrir l'année dernière était, en réalité,