Cyberpunk 2077 : on y a joué sur PC à la maison, moins grandiose que prévu ?

Depuis la sortie de l'excellent The Witcher 3 et les premières démos hands-off de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red dispose d'une aura incroyable qui en fait l'un des studios de jeux vidéo les plus en vogue du moment. Il faut dire que les développeurs polonais ont su gagner leur titre de noblesse grâce à leurs ambitions toujours très folles. Avec Cyberpunk 2077, ces derniers souhaitent franchir un autre niveau, celui de l'open world grouillant de vie et porté par un réalisme ambitieux. Au fil des démos et des vidéos de gameplay toujours plus impressionnantes, le jeu s'est donc bâti une réputation solide, au point de nous faire oublier qu'on ne l'avait pas encore pris en mains.C'est désormais chose faite depuis la semaine dernière, puisque CD Projekt Red nous a proposé de jouer aux 4 premières heures du jeu, tranquille à la maison, sur PC. Pour ce faire, le studio a mis en place un set-up sécurisé pour qu'on puisse y jouer depuis un stream local. Malgré quelques couacs techniques, l'après-midi passé sur le titre nous a permis de mieux le cerner, et surtout de repérer les qualités et les défauts du jeu. C'est Damien Greffet qui a eu la chance d'y jouer il y a quelques jours, et dans cette longue vidéo de 42 minutes, il nous explique quelles sont les forces mais aussi les faiblesses du jeu. Conscient de la hype que génère le jeu, on vous invite à bien écouter ce que nous raconte Damien avant de cracher votre venin en vous fiant uniquement sur le titre d'accroche.