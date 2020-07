Cyberpunk 2077 : une autre mauvaise nouvelle pour les joueurs, ça concerne les armes

Marcin Momot - qui gère la communication du studio à l'échelle mondiale - on apprend que V ne sera pas en mesure d'utiliser deux armes à la fois.



"Vous avez sans doute déjà répondu à cette question, mais je la repose rapidement : sera-t-il possible d'utiliser deux armes simultanément ?", a demandé un twittos. Ce à quoi Marcin Momot a répondu par la négative. Un choix étonnant dans le sens où dans l'édition collector de Cyberpunk 2077, la figurine de V (en version masculine) tient bel et bien deux flingues dans ses mains. Par ailleurs, les développeurs ayant jusqu'à présent promis des affrontements particulièrement dynamiques, on n'aurait certainement pas cracher sur une telle mécanique.





No dual wielding. Sorry. — Marcin Momot (@Marcin360) 23 juillet 2020



Quoi qu'il en soit, la sortie de Cyberpunk 2077 reste fixée au 19 novembre prochain sur Xbox One, PS4, PC et Stadia, et plus tard sur PS5 et Xbox Series X.



