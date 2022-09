Cyberpunk 2077 : un nouveau trailer pour vanter les mérites du DLSS 3.0 de Nividia

GeForce RTX 4090. En revanche, ça ne vous empêchera pas d'avoir encore des bugs ici et là...

Parmi les jeux qui ont été choisis pour mettre en avant la technologie du DLSS 3.0 de Nvidia, on pouvait compter sur le Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red. C'est vrai que le jeu a toujours été sujet à mettre en avant le Ray-Tracing avec cette ville de Night City où les néons s'allument et les couleurs resplendissent le soir venu. Mais pour Nvidia, on peut aller encore plus loin, avec des reflets encore plus détaillés, des éclairages plus prononcés et des constrastes améliorés. C'est le constat que l'on peut faire avec ce nouveau trailer du jeu, qui n'hésite pas à jouer avec le "avant" et "après", qu'il s'agisse de la beauté visuelle ou même du framerate. C'est presque le jour et la nuit avec ce DLSS 3.0 qui créé des miracles, à condition d'avoir le porte-feuille qui va avec., c'est-à-dire 1 949€ pour la