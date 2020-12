Cyberpunk 2077 : un festival de bugs honteux sur PS4 et Xbox One, en voici des extraits

Si CD Projekt Red a imposé à la presse spécialisée de faire le test de Cyberpunk 2077 sur PC et uniquement avec une machine haut de gamme, c'était pour nous cacher la vérité autour des versions old gen', c'est-à-dire PS4 et Xbox One. Honteusement buggué, pas du tout fini, Cyberpunk 2077 ressemble davantage à une version Wii U du premier Watch Dogs qu'au chef d'oeuvre qu'on nous avait promis. Certains diront que les machines de Sony et de Microsoft ne sont pas capables de faire tourner correctement le jeu, d'autres comme nous préférons pointer du doigt le manque de savoir-faire de la part du studio polonais qui n'a clairement pas su optimiser son jeu sur ces consoles-là. Quand on sait que des titres tout aussi ambitieux techniquement que Cyberpunk 2077 (Red Dead Redemption 2 pour ne pas le citer hein) tournent proprement dessus, il y a de quoi remettre en question le travail de CD Projekt Red. En attendant d'ailleurs une prise de parole du studio polonais face à une telle polémique, regardons ensemble ce festival de bugs sur PS4 et Xbox One, versions qu'il faut clairement éviter.