Cyberpunk 2077 : Sony retire le jeu du PlayStation Store suite aux bugs et rembourse tout le monde !

Le feuilleton Cyberpunk 2077 est visiblement loin d'être terminé. Si CD Projekt Red enchaîne les polémiques depuis la sortie de son jeu le 10 décembre dernier, suite aux nombreux bugs rencontrés sur PS4 et Xbox One, le studio polonais essaie tant bien que mal de se faire pardonner auprès des joueurs mécontents ; et ils sont nombreux. Il y a quelques jours, CD Prokekt Red présentait ses excuses officiellement, précisant que les développeurs travaillaient dur pour proposer des patchs dans les prochaines semaines, mais qu'il était possible de se faire rembourser le jeu, en se rapprochant des différents points de vente où a été acheté le jeu. Mais très rapidement, certains joueurs se sont vus refuser le remboursement, notamment du côté de Sony, qui selon certaines rumeurs avaient entamé une procédure de plainte auprès de CD Projekt Red.Ce matin, c'est une autre mauvaise nouvelle qui vient secouer l'affaire Cyberpunk 2077, puisque Sony Interactive Entertainment a purement et simplement décidé de retirer le jeu de CD Projekt Red du PlayStation, et ce jusqu'à nouvel ordre. Le constructeur japonais s'est en effet vendu d'un message sur son site officiel , invoquant le besoin de préserver la "satisfaction de ses clients", et qu'il va donc procéder à un remboursement intégral". Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour que CD Projekt Red réagisse de son côté, confirmant la décision de Sony et promettant de faire le maximum pour que Cyberpunk 2077 revienne sur le PlayStation Store le plus rapidement possible. Le studio polonais en profite tout de même pour préciser que le jeu sur PS4 reste en vente libre en version physique pour celles et ceux qui souhaiteraient tout de même l'avoir sous le sapin de Noël. Il n'y a pas de petits profits...