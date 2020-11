Cyberpunk 2077 : 10 min de gameplay sur Xbox Series X et One X, un rendu à la hauteur ?

Après un énième report, il fallait bien CD Projekt réjouisse un tantinet sa communauté impatiente. Ainsi, la firme polonaise vient tout juste d'organiser un nouveau Night City Wire, cette fois-ci spécialement consacré aux consoles de Microsoft : en compagnie de Hollie Bennett, à la tête de la communication anglaise, le FPS-RPG dévoile ainsi presque dix minutes de gameplay sur Xbox One X mais également, de façon autrement plus séduisante, sur Xbox Series X. Notons que cette dernière version n'arrivera qu'après, on ne sait pas trop quand, par le biais d'une mise à jour. En revanche, le jeu "normal" débarquera sur PC, PS4, Xbox One et Stadia le 10 décembre prochain. Enfin... si tout va bien.