Cyberpunk 2077 : quand Borat débarque dans Night City, le mash-up est improbable

Qu'est-ce que ferait Borat s'il débarquait dans la ville de Night City ? C'est le postulat de départ du YouTubeur "Video Junkiee" qui a décidé d'incruster le journaliste le plus incapable du Kazakhstan dans le monde très prisé de Cyberpunk 2077. Forcément, la rencontre ne peut être explosive, lui qui vient d'un pays où la technologie n'existe quasiment pas. On y voit le personnage de Sacha Baron Cohen en total décalage avec la ville futuriste, sachant que le YouTubeur a trouvé les bonnes séquences et les bonnes répliques pour que l'incrustation de Borat colle parfaitement au monde de Cyberpunk 2077. On aime beaucoup la partie où il se paluche dans son pantalon face à un cyborg peu accomodant.