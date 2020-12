Cyberpunk 2077 : Microsoft fait comme Sony, rembourse, mais tempère la situation

La décision prise par Sony Interactive Entertainment très tôt ce matin de retirer Cyberpunk 2077 du PlayStation Store et de rembourser l'intégralité des joueurs qui le souhaitent sans aucune condition n'aura pas été sans conséquence. Il y a bien évidemment la réaction des investisseurs qui a été épidermique avec une chute impressionnante du cours de l'action de CD Projekt Red à l'ouverture de la bours de Varsocie (-20% tout de même), mais également une prise de décision du côté de chez Microsoft qui était resté jusqu'alors assez silencieux de la situation.





Cyberpunk 2077: To ensure that every player can get the experience they expect on Xbox, we will be expanding our existing refund policy to offer full refunds to anyone who purchased Cyberpunk 2077 digitally from the Microsoft Store, until further notice. https://t.co/04TcniwVzy — Xbox Support (@XboxSupport) 18 décembre 2020



C'est finalement par le biais du compte Twitter Xbox Support que la nouvelle est tombée : Microsoft s'engage lui aussi à rembourser tous celles et ceux qui ont acheté Cyberpunk 2077, sans condition préalable. Si Microsoft s'appuie sur le fait de vouloir offrir la meilleure expérience possible aux joueurs, la firme de Redmond tempère néanmoins en précision avoir une pensée pour les développeurs de CD Projekt Red qui ont travaillé dans des conditions compliquée tout au long de l'année 2020. La priorité reste néanmoins le produit final et la satisfaction du joueur/client, c'est la raison pour laquelle Microsoft renvoie vers son site de remboursement.





While we know the developers at CD PROJEKT RED have worked hard to ship Cyberpunk 2077 in extremely challenging circumstances, we also realize that some players have been unhappy with the current experience on older consoles. — Xbox Support (@XboxSupport) 18 décembre 2020



Et contrairement à Sony, Microsoft ne supprime pas Cyberpunk 2077 de sa boutique en ligne, mais mets en garde tout de même des problèmes rencontrés avec la version Xbox One, notamment la version fat, qui est à l'image du jeu sur PS4, à savoir dans un état déplorable. Cette histoire, c'est du jamais vu. Un vrai cas d'école.