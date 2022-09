Cyberpunk 2077 : le succès à nouveau au rendez-vous grâce à la série Netflix, voici les chiffres

Après avoir connu une descente aux enfers après son lancement catastrophique il y a deux ans, le 10 décembre 2020, Cyberpunk 2077 semble être de retour sur la bonne voie. Non seulement le jeu est bel et bien vivant, et ce malgré le bad buzz et les retards cumulés sur les mises à jour, mais en plus, il est en train de connaître un véritable regain grâce à la série Netflix, Cyberpunk Edgerunners, diffusé depuis le 13 septembre 2022. Il faut dire que le programme a été salué par la presse et de nombreux spectateurs, ce qui a pour effet de transformer cet élan positif en une envie de retourner dans Night City. En effet, selon les chiffres de SteamDB, Cyberpunk 2077 a rassemblé plus d'un million de joueurs chaque jour durant la semaine écoulée. Mieux, le jeu de CD Projet Red a réussi à atteindre un pic de 86 130 au cours des dernières 24 heures. Pour faire une petite comparaison, Elden Ring n'a réussi qu'à atteindre les 30 494 joueurs en simultané au cours de sa dernière journée. Cette nouvelle réussite a évidemment été félicité par les développeurs qui se sont empressés de partager la nouvelle sur leurs réseaux sociaux. "Chaque jour de cette semaine, Night City a été visité par 1 million de joueurs, nouveaux et anciens. Nous voulions profiter de cette occasion pour vous remercier d'être avec nous et de jouer au jeu. Merci, les gars !"





Each day of this week Night City has been visited by 1 million players, both new and returning.

We wanted to use this opportunity to thank you for being with us and playing the game. Thanks, Chooms! 💛 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 21 septembre 2022



Mais il n'y a pas que la série Netflix qui a permis de relancer le jeu, il y a également la dernière mise à jour qui continue d'améliorer l'expérience de jeu, tout comme le boost par Nvidia suite à l'annonce de ses nouvelles cartes graphiques, mettant en avant le DLSS 3.0 et un nouveau trailer impressionnant pour Cyberpunk 2077. Et bien sûr, le fait que ce dernier soit vendu à moitié prix sur Steam contribue aussi à pousser les joueurs à lui donner une seconde chance. Il n'y a plus qu'à attendre l'extension"Phanom Liberty" à venir en 2023 pour savoir si le succès va se maintenir. Réponse d'ici quelques mois.