Cyberpunk 2077 : le patch 1.1 empire la situation, un nouveau bug bloque le jeu

Décidément Cyberpunk 2077 est un jeu maudit. Alors que les équipes de CD Projket Red cravachent comme des forcénés pour réparer les versions PS4 et Xbox One, on apprenait vendredi l'arrivée du gros patch 1.1 que bon nombre de joueurs attendaient. Déployé avec toute la liste des correctifs affichés sur le site officiel du jeu, cette mise à jour améliorait la stabilité du jeu, limitait le nombre de crashs et gommait aussi d'autres bugs d'affichage. Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour que la communauté et les joueurs s'empressent de vérifier les changements opérés par le studio polonais, et de constater que ce patch 1.1 entraîne d'autres problèmes. S'il est assez courant que des patchs introduisent de nouveaux soucis techniques, celui de Cyberpunk 2077 bloque carrément la progression du jeu. C'est en effet la quête "Down on the Street" qui empêche l'histoire de continuer, puisque le personnage de Goro Takemura ne peut plus appeler le joueur et la partie se bloque. Pire encore, recharger une ancienne sauvegarde ne change absolument rien. D'après certains utilisateurs sur Reddit, il existe une solution qui consiste à appeler Judy avant le coup de fil de Goro Takemura, d'effectuer une mission annexe après son appel et attendre 24h pour qu'un nouvel appel se fasse. Cette alternative n'est en rien confirmé à 100%, mais CD Projekt Red est désormais bien au courant de ce souci, et s'est promis de réparer cette erreur le plus vite possible.