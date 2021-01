Cyberpunk 2077 : le nombre de joueurs en est chute libre, voici les statistiques

Il ne se passe décidément pas une seule journée sans qu'on ne parle pas de Cyberpunk 2077. Si le jeu n'est pas encore reparé sur PS4 et Xbox One, du côté des utilisateurs PC, le jeu ne semble pas non plus captivé l'attention des joueurs non plus. C'est du moins ce que nous fait dire un graphique partagé par Githyp, qui nous permet de constater une chute assez vertigineuse du nombre de joueurs depuis sa sortie le 10 décembre dernier. Pas moins de 79% des joueurs ont d'ores et déjà déserté le jeu et selon les chiffres donnés par Steam, Cyberpunk 2077 rassemble aujourd'hui à peine plus de 225 000 joueurs en simultané, alors qu'au moment de sa sortie il y a 3 semaines, on enregistrait plus d'un million de joueurs.Pour certains analystes, cette chute drastique est intimement lié aux jeux dont le contenu est uniquement solo, puisque ces derniers n'offrent pas une Replay Value aussi importante que les jeux multi de manière générale. On peut donc statuer sur le fait que les joueurs aient peut-être déjà terminé l'aventure, que d'autres préfèrent attendre l'arrivée de nouveaux patchs pour corriger les bugs, même sur PC, mais une chose est sûre, cette baisse de popularité n'avait pas été aussi fulgurante lors de la sortie de The Witcher 3 en 2015. Pour atteindre le même chiffre, il avait fallu attendre plus de 3 mois, contre 3 semaines pour Cyberpunk 2077. Quoiqu'il arrive, la polémique autour du jeu a forcément eu un impact négatif sur le titre de CD Projekt Red.