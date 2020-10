Cyberpunk 2077 : le jeu sera disponible day one sur GeForce NOW

Cyberpunk 2077 sera disponible day one sur GeForce NOW. C'est en effet ce que révèle une nouvelle vidéo consacrée au service de streaming de NVIDIA, sachant que la sortie du jeu est programmée pour le 19 novembre prochain sur Xbox One, PC, PS4 et Stadia. Pour rappel, GeForce NOW propose deux formules, dont une payante. L'option gratuite limite les sessions de jeu à une heure ; une fois celle-ci terminée, l'utilisateur est obligé de passer par une liste d'attente. En revanche, contre 5,49€ par mois, les sessions de jeu sont étendues à six heures, la liste d'attente supprimée, et le RTX activé.