Cyberpunk 2077 : CD Projekt nous annonce que le jeu est passé gold !

CD Projekt RED a partagé une importante nouvelle avec les joueurs hier, puisque le studio polonais nous apprend que Cyberpunk 2077 est enfin passé Gold. Prévu pour sortir sur PC, PS4 et Xbox One le 19 novembre prochain, le jeu sera donc à l'heure, et ne devrait logiquement plus souffrir d'un autre report de sa date de sortie. Néanmoins, on imagine que les développeurs sont toujours en train de travailler d'arrache-pied sur le jeu afin de pouvoir sortir le désormais traditionnel patch day one qui corrige pas mal de bugs et problèmes. Rappelons que le studio a dû terminer son jeu à marches forcées, le patron de CD Projekt ayant avoué qu'il avait recours au crunch , et que ses employés devaient désormais se contenter d'un seul jour de week-end.