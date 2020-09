Cyberpunk 2077 : le crunch s'invite chez CD Projekt RED, le patron du studio s'explique

, expliquait le cofondateur Marcin Iwiński.

Pas du genre à se défiler, Adam Badowski s'est fendu d'un tweet pour apporter sa version des faits. Selon lui, cet ultime coup de fouet est nécessaire pour terminer un projet sur lequel ils ont passé une partie de leur vie. Par ailleurs, il assure que bon nombre de ses collègues comprennent cette décision qui est l'une des plus difficiles qu'il ait eu à prendre, et que les heures supplémentaires seront bien évidemment payées. Enfin, il rappelle que l'ensemble du personnel se partagera 10% des bénéfices générés en 2020.





Voilà une affaire dont se serait certainement bien passé Adam Badowski, le patron de CD Projekt RED. En effet, Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg , est parvenu à se procurer un email dans lequel le patron du studio polonais annonce à ses équipes que jusqu'à la sortie de Cyberpunk 2077 (19 novembre), elles devront travailler six jours sur sept. Un rythme ultra soutenu pour boucler le développement d'un jeu dont la sortie a déjà été reportée plus d'une fois."A partir d'aujourd'hui, le studio passe à la vitesse supérieure, peut-on lire. Ce qui signifie que vous devrez accomplir votre volume de travail habituel mais ne disposerez que d'un jour de week-end. J'assume l'entière responsabilité de la grosse réaction que va susciter cette décision. Je sais que c'est en totale contradiction avec ce que nous avons dit au sujet du crunch. C'est aussi contraire à ce que j'ai personnellement commencé à croire récemment, à savoir que le crunch ne devrait pas être la réponse. Mais nous avons déjà tout tenté pour éviter cette situation."L'an passé, CD Projekt RED assurait vouloir être un endroit où les développeurs peuvent s'épanouir. "Nous sommes réputés pour traiter les joueurs avec respectJusqu’à présent, c’est quelque chose sur lequel nous avons toujours travaillé d’arrache-pied. J’aimerais qu’il en soit de même avec nos développeurs.Des choses ont déjà été mises en placeBien sûr, nous faisons comprendre aux gens qu’il y a des moments où le rythme est plus intense – la démo de l’E3 est un bon exemple – mais nous désirons adopter une approche plus humaine et traiter nos équipes avec respect. Si nos développeurs ont besoin de souffler, qu’ils prennent quelques jours. Jamais une demande de ce type ne sera mal perçue.