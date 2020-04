Cyberpunk 2077 : le jeu confirmé au Summer of Gaming, les fans s'attendent à du lourd

2K Games, d'Amazon, de Bandai Namco Entertainment, de Devolver Digital, de Google, de Sega, de Square Enix, et de THQ Nordic, le Summer of Gaming accueillera également CD Projekt avec Cyberpunk 2077. C'est en tout cas ce que viennent d'annoncer les organisateurs sur Twitter.





Cyberpunk 2077 has joined the IGN Summer of Gaming event line-up! https://t.co/UREdQzzLm1 pic.twitter.com/sHqoANlByT — IGN (@IGN) 27 avril 2020

Avec le Summer of Gaming, le PC Gaming Show et le Future Games Show, l'industrie vidéoludique ne chômera pas durant le mois de juin malgré l'annulation de l'E3 2020. Reste maintenant à savoir lequel de ces trois événements digitaux proposera le programme le plus intéressant ; et à ce petit jeu, nos confrères d'IGN semblent avoir une longueur d'avance sur leurs concurrents. En effet, déjà assuré de la présence deOn ne sait pas ce que le studio polonais compte présenter, mais si un nouveau trailer semble être le minimum syndical, on croise les doigts pour que les développeurs propose aussi une démo. Du côté des fans, on s'attend bien évidemment à du lourd. On rappelle qu'une Xbox One X collector aux couleurs de Cyberpunk 2077 a été annoncée la semaine dernière, et qu'elle sera accompagnée de tout un tas d'accessoires qui intéresseront sans doute les acheteurs compulsifs. Pour le moment, on ignore à quelle date le Summer of Gaming aura lieu, tandis que la sortie du jeu est bien fixée au 17 septembre prochain.