Cyberpunk 2077 : le jeu a explosé les records en streaming et en précommande

Pour sûr, Cyberpunk 2077 est un jeu qui était particulièrement attendu et les premiers chiffres que CD Projekt Red viennent de publier nous prouvent que les joueurs n'attendaient qu'une chose : se plonger dans l'ambiance unique de Night City. Le jeu est donc disponible depuis aujourd'hui officiellement et c'est l'occasion pour le studio polonais de bomber le torse, en nous révélant que le nombre de précommandes atteint les 8 millions de copies. Un chiffre impressionnant auquel viennent s'ajouter les 1 million de joueurs connectés simultanément (1 003 264 très précisément) sur Steam.







Cyberpunk 2077 détrône ainsi le record détenu par Fallout 4 qui avait réuni pas moins de 472 962 joueurs lors de son lancement en novembre 2015. C'est un record qui a été établi, celui du jeu solo qui a réuni le plus de monde en livestream et il est évident que parmi les curieux, il y avait ceux qui souhaitaient voir à quoi ressemblait véritablement le jeu sur consoles old gen', à savoir PS4 et Xbox One. A ce propos, Cyberpunk 2077 fait l'objet de nombreuses moqueries sur YouTube ou les réseaux sociaux avec une quantité de bugs qui prouve que la finition n'est pas au rendez-vous et que les développeurs ont encore de longs mois de travail devant eux pour nous offrir l'expérience telle qu'ils l'ont imaginé.