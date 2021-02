Cyberpunk 2077 : le gros patch 1.2 de février ne sera pas à l'heure, la cyberattaque soi-disant en cause

Une fois encore, CD Projekt Red ne tiendra pas ses promesses. Alors que le studio polonais avait promis une roadmap pour remettre sur pied les versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077 avec des dates assez précises quant au déploiements de ces patchs correctifs majeurs, on apprend par le biais d'une série de tweets que l'agenda ne sera pas respecté. Les raisons invoquées ? La récente cyber-attaque sur l'infrastructure qui a permis à des hackers (prénommés Hello Kitty) de voler des données de certains jeux du studio. On ne voit pas trop le rapport entre le vol de données et le fait d'être à l'heure pour sortir un patch correctif, mais c'est l'excuse toute trouvée de la part des dirigeants pour demander davantage de temps aux joueurs pour ne pas leur tomber dessus.





While we dearly wanted to deliver Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 in the timespan we detailed previously, the recent cyber attack on the studio’s IT infrastructure and extensive scope of the update mean this unfortunately will not happen — we’ll need some additional time. 1/3 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 24 février 2021

Alors que nous voulions vraiment lancer le patch 1.2 de Cyberpunk 2077 dans le laps de temps que nous avions détaillé précédemment, la récente cyber-attaque sur l'infrastructure informatique du studio à laquelle s'ajoute l'importance de la prochaine mise à jour signifie que le patch ne sortira pas à l'heure - nous avons besoin de temps supplémentaire.



Véritable excuse ou faux prétexte pour gagner du temps, surtout quand on sait que certaines personnes avaient annoncé que les dates de la roadmap ne seraient pas respectées, toujours est-il que ce patch 1.2 était l'un des plus importants, puisqu'il devait corriger des pans entiers du jeu et faire disparaître des bugs gênants. On se rappelle que le patch 1.1 lancé en janvier avait entraîné un bug majeur qui empêchait les joueurs d'avancer dans l'aventure. Si CD Projekt Red a réagi très rapidement, pour le 1.2, le studio annonce une sortie entre le 15 et le 31 mars prochain, sous réserve que cela peut changer encore. On espère évidemment que tout cela n'est pas qu'une symphonie de flûte traversière, mais compte-tenu du passif mensonger du studio, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle entourloupe...