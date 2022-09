Cyberpunk 2077 : le 1er gros DLC "Phantom Liberty" en détails, pas de version PS4 ni Xbox One

CD Projekt Red nous avait donné rendez-vous en fin d'après-midi pour son Night City Wire spécial, afin d'évoquer le futur de Cyberpunk 2077, et le studio polonais n'a pas fait faux bond. Bientôt deux ans que le jeu est sorti, et que les développeurs cravachent dur pour réparer toutes les erreurs commises après le lancement chaotique que l'on a tous vécu fin 2020. S'il y a encore toujours du travail de finition et de maintenance à faire, le gros des travaux a été réalisé et il est donc temps de parler du futur. Ce dernier se nomme Phantom Liberty, et il s'agit de la plus grosse extension qui offrira des heures de jeu supplémentaires. C'est un certain Gabe Amatangelo, qui a fait ses armes chez Electronic Arts et BioWare qui s'est chargé de mener le projet, et c'est lui qui a fait les présentations ce soir. On a donc appris qu'une nouvelle zone de Night City sera ajoutée à l'open world que l'on connaît déjà, que de nouveaux personnages feront leur apparition. Leur identité est encore mystérieuse, mais en revanche, il a été confirmé que Johnny Silverhand fera son grand retour dans le rôle de Johnny Silverhand. Keanu Reeves a d'ailleurs fait une apparition lors du show pour donner de l'intérêt à cette annonce.La sortie du DLC "Phantom Liberty" est attendu pour 2023 sur PC, PS5, Xbox Series et même Stadia. On notera l'absence des versions PS4 et Xbox One, ce qui est assez logique après le drama d'il y a deux ans...