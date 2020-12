Cyberpunk 2077 : le Hotfix 1.06 est là, il est tout petit mais il corrige un énorme bug

Alors que nous venons d'apprendre le succès insolent de Cyberpunk 2077 avec ses 13 millions de ventes en 15 jours, du côté de CD Projekt Red, on continue de charbonner comme des fous. Quelques jours à peine après le déploiement du correctif 1.05, les développeurs nous font savoir que le hotfix 1.06 est d'ores et déjà disponible. Un cadeau de Noël qu'on ne peut évidemment pas refusé, surtout qu'il corrige un bug très important, celui de la sauvegarde corrompue sur PC dès lors qu'elle dépasse les 8 Mo de données. Sur consoles, on nous assure que les plantages sont désormais moindres (mais pas disparus pour autant) grâce à une meilleure stabilité de la mémoire. Allez, voici le détail complet de ce petit correctif, mais néanmoins primordial.





QUÊTES

Dum Dum ne disparaîtra plus de l'entrée de Totentanz pendant Le Deuxième Conflit.



SPÉCIFIQUE AUX CONSOLES

Amélioration de la gestion et de la stabilité de la mémoire, entraînant moins de plantages.



SPÉCIFIQUE AU PC

Suppression de la limite de taille de fichier de sauvegarde de 8 Mo.

Remarque : cela ne permettra pas de ré