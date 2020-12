Cyberpunk 2077 : le jeu s'est vendu à 13 millions d'exemplaires, et ça comprend les remboursements

Alors que Cyberpunk 2077 est toujours au coeur d'une polémique sans précédent, et tente bien que mal de se sortir de cette situation peu envieuse, les direction de CD Projekt Red a décidé qu'il était temps de faire le point sur les ventes du jeu, 15 jours après sa sortie. On savait déjà que le titre avait enregistré pas moins de 8 millions de pré-commandes, lui permettant d'être rentable avant même sa sortie officielle (500 millions de chiffres d'affaires pour un coût de production de 300 millions de dollars), mais à la date arrêté du 20 décembre 2020, on apprend que Cyberpunk 2077 s'est écoulé à 13 millions de copies. C'est un succès commercial monstre et c'est surtout 3 fois plus que The Witcher 3 qui s'était vendu à 4 millions d'exemplaires sur la même période d'exploitation. Preuve que le studio polonais a gagné en popularité et en confiance auprès des joueurs qui ont pré-acheté les yeux fermés. Pas étonnant que les retours soient aussi cinglants depuis la découverte - quasi macabre - des versions old gen'n trompeuses et quasi injouables au moment de leur sortie le 10 décembre dernier.Si on rentre un peu plus dans les détails, on apprend que dans ces 13 millions de copies, cela comprend à la fois les ventes digitales comme les ventes physiques, mais également les remboursements. Dans le document fourni par CD Projekt Red, il est noté qu'il s'agit des remboursements adressés directement au studio polonais, et non ceux réclamés sur le PlayStation Store ou le Xbox Live. Il sera donc intéressant de connaître la valeur véritable, et les chiffres qui concernent ces remboursements de joueurs mécontent. On savait déjà que 51% des pré-ventes avaient été réalisées sur PC, contre 49% sur consoles de salon, ce qui prouve à quel point CD Projekt Red est un studio assimilé à la culture du jeu sur PC.