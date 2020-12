Cyberpunk 2077 : un nouveau Hotfix 1.05 déjà en ligne, voici la liste complète des changements

Une semaine à peine après le déploiement du correctif 1.04, CD Projekt Red informe l'ensemble des joueurs qu'un nouveau hotfix a été publié en ce samedi 19 décembre 2020. Il concerne toutes les plateformes, PC comme consoles PS4 et Xbox One et permet de corriger certains problèmes majeurs comme mineurs avant l'arrivée des deux gros patchs promis par le studio polonais en janvier et février prochains. On rappelle que suite à l'état déplorable du jeu sur PS4 et Xbox One, Sony a pris la décision de retirer Cyberpunk 2077 du PlayStation Store, ce qui signifie qu'il n'est plus disponible à l'achat, et ce jusqu'à nouvel ordre. Le constructeur japonais a dans la foulée mis en place un système de remboursement sans condition aucune, chose que Microsoft propose également puisque l'expérience de jeu est tout simplement ruinée par l'ensemble de ces bugs. En revanche, en bon partenaire, la firme de Redmond laisse le jeu accessible à l'achat sur sa boutique Xbox en ligne. Allez, sans plus attendre, la liste de tous les changements proposés par ce Hotfix 1.05.





QUÊTES

Jackie ne disparaitra plus dans les quêtes La collecte ou Le casse.

Correction d'un problème qui empêchait l'atterrissage de l'hélicoptère dans la quête Love like Fire.

Correction d'un problème qui empêchait Takemura d'appeler le joueur dans la quête Play it Safe.

Il n'est désormais plus possible de déclencher le même dialogue deux fois dans la quête Big in Japan.

Correction d'un problème avec Delamain apparaissant à l'envers à la fin de la quête Don't Lose Your Mind.

Saul atteint désormais correctement le van dans la quête Riders on the Storm.

Voyager rapidement avant la rencontre avec les Tyger Claws n'interrompt plus la progression dans la quête I Fought the Law.

Correction d'un problème bloquant la progression dans la quête Ghost Town si une sauvegarde automatique effectuée à l'arrivée des Raffen Shiv était chargée.

Correction d'un problème qui empêchait la réception de nouveaux appels ou messages si la quête Happy Together échouait à la suite d'un combat.

Désormais, Elizabeth Peralez ne sera plus excessivement insistante avec ses appels après le refus de son offre d'emploi.

La scène avec Misty et Jackie commence maintenant correctement après avoir quitté la clinique de Viktor.

Les dialogues de Wakako ne sont plus bloqués après avoir terminé la quête Search and Destroy.

S'éloigner de Stefan dans la quête Sweet Dreams ne devrait plus empêcher les autres personnages de vous appeler.

Le détonateur de Brick devrait désormais être correctement interactif pour que les joueurs puissent désarmer, activer, cela dépend de toi.

Les portes d'ascenseur devraient maintenant s'ouvrir correctement dans la quête Le casse.

Saul sort désormais correctement des voitures dans la quête Riders on the Storm.

Correction d'un problème qui empêchait de recevoir de nouveaux appels ou messages après avoir couru trop loin de Frank dans la quête War Pigs.

Jackie quitte désormais correctement l'usine une fois le combat terminé dans La collecte.

Correction d'un problème avec les renforts Militech qui n'apparaissaient pas si vous traversiez la porte trop rapidement dans la quête Forward to Death.

Passer le temps au club dans la quête Violence n'entraîne plus de problèmes de progression.

Correction d'un problème empêchant de débuter le Contrat : Ça chauffe…

Correction d'un problème qui empêchait la réception de nouveaux appels ou messages après que la quête Pyramid Song soit abandonnée en cours de route.

Correction d'un problème où le noyau de Delamain pouvait déjà être brisé lorsque le joueur entre dans la salle dans laquelle il se trouve dans la quête Don't Lose Your Mind.

Correction de problèmes avec Delamain n'apparaissant pas ou ne faisant rien en dehors de l'Afterlife dans la quête Le casse.

Correction d'un problème avec l'objectif qui restait bloqué sur "Parlez à Viktor" dans la quête Le charcudoc.

Correction d'un problème où il était impossible de parler au videur devant Lizzie dans la quête Le renseignement.

Ajout de la description de Don't Lose Your Mind dans le Journal.

Correction d'un problème qui empêchait le joueur de sauvegarder, d'utiliser des voyages rapides et de parler à d'autres PNJ après avoir rechargé une sauvegarde avec un appel en cours avec Frank dans la quête War Pigs.

Correction d'un problème avec Panam qui n'appelait plus jusqu'à ce que la quête I'll Fly Away soit terminée.

Correction du problème de Dum Dum suivant V après que la quête La collecte soit terminée.

JOUABILITÉ

Amélioration du temps de réaction des PNJ se mettant à couvert.

Correction du nombre de tirs nécessaires pour tuer des civils à distance pendant un combat.

VISUEL

Correction d'un problème avec l'image de Delamain s'affichant par dessus l'appel d'un autre contact.

La bouche de V ne reste plus ouverte après avoir pénétré dans le space lock dans Where is My Mind.

Correction de certains problèmes de chevauchement de l'interface utilisateur.

V apparaît plus modeste dans l'aperçu de l'inventaire après le montage des 6 mois. ;)

Les PNJ apparaissent plus rapidement dans la zone de quête dans Stadium Love.

Ajout de la chaleur au HDR.

Correction des PNJ posant en T dans les quêtes Activité criminelle suspectée : Dites non aux drogues et Contrat : Marchandise volée.

Correction d'un problème où, après une danse sensorielle, il était possible d'être bloqué en vue à la 3ème personne sans tête.

Les icônes de silencieux ne sont plus affichées sans image dans l'inventaire.



INTERFACE UTILISATEUR

Correction d'un problème avec le réticule d'arme persistant à l'écran.

Le menu d'inventaire ne se ferme plus immédiatement à son ouverture après avoir quitté une voiture.

Correction d'un problème où, lors de l'accès à un terminal de voyage rapide, le bouton affiché dans le coin supérieur droit invitant à ouvrir le journal de quête ne fonctionnait pas.

PERFORMANCE ET STABILITÉ

Plusieurs améliorations de stabilité, y compris des corrections de crash.

DIVERS

Les explosions hors écran font désormais du bruit.

SPÉCIFIQUE AU PC

[AMD SMT] Utilisation optimisée par défaut des cœurs / threads pour les processeurs AMD Ryzen (tm) à 4 et 6 cœurs. Les processeurs 8 cœurs, 12 cœurs et 16 cœurs restent inchangés et se comportent comme prévu. Ce changement a été mis en œuvre en coopération avec AMD et basé sur des tests des deux côtés indiquant que l'amélioration des performances se produit uniquement sur les processeurs avec 6 cœurs et moins.

Correction d'un problème avec la façon dont les entrées brutes sont collectées.

Suppression de l'utilisation des instructions AVX, corrigeant ainsi les plantages survenant à la fin du prologue sur les processeurs ne prenant pas en charge AVX.

Suppression de la console de débogage pour empêcher les fonctions pouvant entraîner des plantages ou des quêtes bloquées. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas soutenir la communauté des moddeurs. Restez à l'écoute pour plus d'informations à ce sujet.

Les réflexions de lumière (ray tracing) ne devraient plus paraître trop brillantes par rapport à l'environnement.

Correction d'un problème avec le crash de l'Overlay Steam à l'arrêt du jeu.

Suppression du fichier memory_pool_budgets.csv. qui n'était pas lié à la version finale du jeu et n'avait aucune influence sur celle-ci (c'était un fichier restant utilisé pendant le développement pour estimer l'utilisation de la mémoire. Cela n'avait aucun effet sur la quantité de mémoire réellement allouée). L'augmentation des performances perçue après la modification du fichier peut avoir été liée au redémarrage du jeu.

SPÉCIFIQUE À LA CONSOLE