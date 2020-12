Cyberpunk 2077 : la note PC sur Metacritic n'est plus à 91%, elle a beaucoup baissé

Très franchement, qui l'eût cru ? Qui aurait pu imaginer un tel scénario pour la sortie de Cyberpunk 2077 ? Vouer à être érigé comme le plus grand jeu de 2020, comme étant celui qui allait terminé l'année sur les chapeaux de roue, le titre de Cyberpunk 2077 est finalement l'une des plus grandes catastrophes du jeu vidéo de l'Histoire. De mémoire, aucun jeu n'a connu un lancement aussi houleux, voire catastrophique. Ce qui est reproché avant tout au studio polonais, c'est d'avoir sciemment caché les versions old gen PS4 et Xbox One aux joueurs et à la presse, obligeant les tests à se faire uniquement sur la version PC. Des versions sacrifiées, truffées de bugs et qui ont permis de passer le contrôle-qualité de Sony et de Microsoft néanmoins. Résultat, une expérience de jeu ruinée, le jeu retiré du PlayStation Store, l'obligation de rembourser les joueurs mécontents, le tout saupoudré aussi par une campagne marketing un peu trop sûre d'elle, limite arrogante par moments.







On rappelle qu'au moment de la levée de l'embargo sur les tests le lundi 7 décembre 2020, Cyberpunk 2077 a hérité d'un joli 91% sur Metacritic, une moyenne exceptionnelle qui en faisait l'un des jeux les mieux notés de l'année. Des tests réalisés uniquement sur PC, avec une config haut de gamme imposée par CD Projet Red, afin de s'assurer de bonnes notes et ainsi récupérer toutes les primes liées au Metascore. Si la version PC n'était pas exempt de bugs, ils n'étaient pas aussi dramatiques que ceux rencontrés sur PS4 et Xbox One, ce qui n'a évidemment pas empêché les journalistes d'apprécier le jeu à sa juste valeur (c'est un bon jeu, rappelons-le tout de même). Mais depuis le 7 décembre 2020, d'autres reviews sur PC sont tombées et certains médias n'ont visiblement pas eu la même expérience (ou clémence c'est selon), préférant sanctionner le jeu en raison de ses nombreux soucis techniques. L'arrivée des notes de Guardian, GamesBeat et Quarter to Three ont donc eu raison du 91% qui n'est plus. Aujourd'hui, à l'heure où nous écrivons ces lignes, la note moyenne de Cyberpunk 2077 est de 87%. Il a donc perdu le macaron "Must-Play".