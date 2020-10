Cyberpunk 2077 : la map a fuité, il y aura des régions montagneuses et enneigées

Alors que le studio CD Projekt Red est rentré dans la dernière phase de développement concernant Cyberpunk 2077 (avec l'annonce officielle du crunch pour les développeurs), le titre continue de se faire attendre par toute une communauté. Si l'on a pu découvrir une première publicité officielle il y a quelques jours dans laquelle Keanu Reeves apparaît en personne pour "seize the day", un leak inattendu en ce dimanche soir bien tard nous permet d'avoir un bel aperçu du terrain de jeu. En effet, la map, qui provient sans doute du contenu d'une version physique collector, a été prise en photo et postée sur Internet, accompagné de quelques cartes postales collector.L'occasion de constater effectivement qu'en terme de superficie, elle ne sera pas aussi grande que prévu. Les développeurs de CD Projekt Red avaient déjà communiqué dessus , expliquant que si la map se révèle être plus petite que celle de The Witcher 3 en nombre de km2, la densité et le contenu feront la différence, sachant qu'ils nous ont promis également beaucoup de verticalité. Il ne reste plus qu'à attendre le 19 novembre prochain pour pouvoir découvrir tout cela sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series S et Xbox Series X.