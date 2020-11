Cyberpunk 2077 : Keanu Reeves y a joué, vous savez déjà ce qu'il en pense

Encore plus que V, Keanu Reeves est indéniablement la star de Cyberpunk 2077. D'ailleurs, tout le monde se souvient de son "you're breathtaking" prononcé lors de la conférence E3 2019 de Microsoft, en réponse à un fan qui, lorsqu'il était apparu sur scène, avait été époustouflé. Lors d'un récent 5 News et Rumeurs par jour, on se demandait ce que l'acteur canadien pensait du jeu, et plus particulièrement de Johnny Silverhand, le personnage qu'il incarne. Eh bien, lors de la publication de ses derniers résultats trimestriels, CD Projekt RED a apporté un début de réponse.



En effet, le président Adam Kiciński a confié : "Il joué au jeu. A ma connaissance, il ne l'a pas encore terminé. Mais il y a joué, et il l'adore." Naturellement, on n'est pas obligé de le croire sur parole. A noter que, lors cette présentation, le studio polonais a rappelé le dispositif mis en place pour la campagne marketing (des spots TV et des affiches visibles à Paris, Chicago, New York, Los Angeles, Londres, Varsovie, Hong Kong, par exemple), les cinq Night City Wire diffusés, les quelques 23 millions de vues générées par le dernier gameplay trailer (19 novembre), ou encore la localisation totale du jeu (doublage + sous-titres) dans une dizaine de langues.



Pour mémoire, Cyberpunk 2077 est attendu pour le 10 décembre prochain sur PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4 et PS5.