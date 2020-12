Cyberpunk 2077 : il recréé une version PS1 avec plein de bugs pour troller CD Projekt Red

Il est décidément de bon ton de profiter de la débacle autour du lancement de Cyberpunk 2077 pour tirer la couverture vers soi. C'est exactement la réflexion que s'est fait Anders Lundbjörk, un développeur de jeu mobile, qui est en train de faire le buzz avec sa dernière création, à savoir un demake PS1 du titre de CD Projekt Red. En moins d'une minute, il a réussi à cristalliser l'ensemble des problèmes que l'on peut reprocher aux versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077. On retrouve en effet les graphismes d'époque, ceux de l'ère PS1, avec des personnages modélisés en low poly et toute la ribambelle de bugs désormais bien connus du jeu. Pêle-mêle, il y a les soucis de pathfinding des PNJ, certains qui s'envolent en position T, d'autres qui finissent par disparaître, leur I.A. complètement atroce, des véhicules au loin qui s'évaporent comme par magie, des bugs de collision et pour terminer en beauté, un twist qu'on ne va pas vous détailler, vous laissant plutôt le soin de le découvrir par vous-même. Ça dure 51 secondes et c'est diablement efficace et représentatif de ce qu'on a pu voir ces 3 dernières semaines autour du jeu.