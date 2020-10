Cyberpunk 2077 : ce n'est pas une blague, le jeu est encore repoussé, alors qu'il était Gold

C'est clairement devenu un running gag et il semble perdurer : Cyberpunk 2077, qu'on pensait voir débarquer le 19 novembre 2020 après de nombreux reports et une officialisation à l'état de Gold, vient d'être à nouveau repoussé. Dans un message publié sur l'ensemble de ses réseaux sociaux, CD Projekt Red explique le besoin de décaler le jeu de 21 jours supplémentaires afin de synchroniser la sortie de l'ensemble des plates-formes sur lesquelles il doit arriver (PC, consoles current gen' et next gen', mais aussi Google Stadia). Adam Badowski et Marcin Iwiński, les directeurs du studio, présentent évidemment leurs excuses à l'ensemble des joueurs, expliquant que la crise sanitaire a clairement eu un impact sur la finalisation du jeu, une bonne partie des équipes devant travailler à distance.

Nous sommes conscients qu'un délai de 21 jours peut paraître superficiel compte-tenu du chantier vu de l'extérieur, mais il peut faire toute la différence.







We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 27 octobre 2020



L'incompréhension globale vient surtout du fait que le studio avait annoncé que le jeu était passé Gold et donc prêt à partir en duplication et ainsi arriver dans les temps. Adam Badowski et Marcin Iwiński en profitent du coup pour expliquer que ce terme "Gold" est souvent mal compris par le public et qu'il signifie avant tout que le jeu est prêt, qu'on peut le terminer dans son entièreté et que l'ensemble du contenu est cohérent. Les deux hommes précisent également que le travail ne s'arrête pas et qu'il faut continuer à travailler sur le patch Day 0 et que c'est la gestion du planning qui a été mal gérée. Malgré ces explications un peu bancales et maladroites, on n'oubliera pas de préciser qu'il s'agit d'une première dans l'industrie, qu'un jeu passé gold se voit repoussé pour des besoins de finition de dernière minute. Si certains joueurs n'y voient en ce retard de calendrier absolument rien d'alarmant, d'autres commencent sérieusement à s'inquiéter quant à la qualité du jeu. Et il est vrai qu'après le hands-on qu'on avait pu avoir cet été, pas mal d'aspects du jeu avaient été revus à la baisse.





Dans la foulée du message tweeté par les développeurs, le journaliste Jason Schreier balance que les salariés du studio n'avaient pas été mis au courant de ces 21 jours et qu'ils ont découvert la mauvaise nouvelle en même temps que le public. Autant vous dire que le crunch qui a été imposé et officialisé il y a peu va encore continuer pendant plusieurs semaines...