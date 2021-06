Cyberpunk 2077 est de retour sur le PlayStation Store après 6 mois de ban, avec un gros warning

C'était il y a déjà 6 mois : Cyberpunk 2077 se faisait retirer du PlayStation Store en raison de l'état technique déplorable du jeu sur PS4, Sony Interactive Entertainment souhaitant préserver ses joueurs d'une mauvaise expérience. Ce lundi 21 juin 2021, PlayStation et CD Projekt Red ont finalement annoncé conjointement le retour du jeu sur la boutique en ligne de Sony, avec un prix abordable de 49,99€, histoire de donner envie aux joueurs de franchir le pas. S'il s'agit de la version PS4 dont il est question, on rappelle que le jeu est jouable sur PS5, via la rétrocompatibilité, mais qu'il faudra attendre la fin de l'année pour profiter du patch next gen' pour donner une nouvelle allure au jeu. Malgré cette bonne nouvelle, Sony continue d'émettre quelques réserves et précisent que "les utilisateurs peuvent continuer à rencontrer des problèmes de performances avec l’édition PS4". Un message d'avertissement pour rappeler que les correctifs sont toujours en cours.



Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment avait déclaré que le retrait de Cyberpunk 2077 avait été une décision difficile à prendre, mais qu'il jugeait nécessaire face à l'état très compliqué du jeu. Microsoft avait préféré afficher un message d'avertissement plutôt que de sanctionner CD Projekt Red, qui aura finalement eu plus une mauvaise presse qu'un véritable retour de bâton. On rappelle que les demandes de remboursement du jeu ne représentent que 30 000 copies au total, remboursements effectués par le studio polonais précisons-le tout de même.





You can play the game on PlayStation 4 Pro and PlayStation 5. Additionally, a free next gen upgrade will be available for all owners of the PS4 version of Cyberpunk 2077 in the second half of 2021.