Cyberpunk 2077 : Elon Musk crie son amour pour le jeu, l'action en bourse explose

Dire que Elon Musk a de l'influence est un doux euphémisme. L'homme d'affaires derrière SpaceX et Tesla est un joueur de jeux vidéo invétéré, on le savait déjà et ce dernier semble avoir commencé à jouer à Cyberpunk 2077. Si le titre de CD Projekt Red fait généralement parler de lui pour ses nombreuses polémiques, il est aujourd'hui défendu par la deuxième plus grosse fortune du monde à l'heure actuelle (derrière Jeff Bezos, le patron d'Amazon). C'est en effet sur Twitter que Elon Musk a souhaité donné son avis positif sur le jeu, en évoquant pour commencer l'esthétique léché de Cyberpunk 2077. "Au fait, l'esthétique de Cyberpunk est incroyable. Le design des intérieurs est top". Elon Musk rebondissait sur le fait que les modèles S et X des prochaines Tesla intègreront une console à bord, aussi puissant qu'une PS5 et une Xbox Series X|S. Si Elon Musk n'a pas manqué de se moquer gentiment des bugs de Cyberpunk 2077, il a tout de même rappelé qu'il est absolument fan du jeu. Des propos qui ont eu une répercussion directe sur la bourse, et notamment sur le cours de l'action du studio CD Projekt Red, qui a flambé aussitôt. Une augmentation subite de 19% qui a atteint les 365 PNL (80€ à peu près), mais qui n'était que éphémère puisque quelques heures après, l'action est repassée à 305 PNL, soit environ 67€. Cela dit, dans un environnement assez hostile pour CD Projekt Red, cela ne peut faire que du bien.





The esthetics of Cyberpunk are incredible btw. The interior design is👌. — Elon Musk (@elonmusk) 28 janvier 2021