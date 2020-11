Cyberpunk 2077 : du gameplay sur PS5 sera bientôt montré, CD Projekt RED l'assure

Hier, CD Projekt RED a dévoilé 10 minutes de gameplay de Cyberpunk 2077 sur Xbox One X et Xbox Series X. Une séquence dont le niveau graphique sur la console next-gen de Microsoft n'a pas manqué d'inquiéter ceux qui attendent le jeu avec impatience, certains trolls allant même jusqu'à se moquer du faciès de Johnny Silverhand, le personnage incarné par Keanu Reeves. Bref, tout ça pour dire que le studio polonais s'est fendu d'un communiqué officiel pour faire savoir que du gameplay sur consoles PlayStation sera bientôt diffusé.On ignore si ce sera dans le cadre du Nighty City Wire de demain (rendez-vous à 18 heures sur la chaîne Twitch de CD Projekt RED ), mais si la manière de procéder demeure la même, on devrait donc avoir droit à des séquences réalisées sur PS4 Pro, et d'autres sur PS5. En attendant, on rappelle que Cyberpunk 2077 est attendu pour le 10 décembre prochain, et qu'une version spécialement conçue pour les consoles next-gen est dans les tuyaux. Nul doute que là, la qualité graphique devrait être tout autre.