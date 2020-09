Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED met les choses au clair sur les microtransactions

Adam Kiciński, CD Projekt RED a décidé de mettre les choses au clair sur les microtransactions dans Cyberpunk 2077. "Rien n'a changé, explique le studio. Cyberpunk 2077 est un jeu solo ne contenant aucune microtransaction. Vous ne mettrez la main à la poche qu'une seule fois. Il n'y a pas de supercherie, ne croyez pas les clickbaits."



Avant d'ajouter : "Concernant le multijoueur et le online, qui est un projet totalement différent, il y aura effectivement des microtransactions comme nous l'avions déjà indiqué un an plus tôt. Comme d'habitude, nous ne vous traiterons pas comme des vaches à lait." Voilà qui a le mérite d'être limpide et devrait lever les derniers doutes.



On rappelle que la sortie de Cyberpunk 2077 est programmée pour le 19 novembre prochain sur Xbox One, PS4, PC et Stadia, et plus tard sur PS5 et Xbox Series X.





Cyberpunk multiplayer/online, which is a separate project, will have some microtransactions, but we said that a year ago already. Like always, expect us treating your money with respect. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 7 septembre 2020

Comme on pouvait s'y attendre suite aux interrogations suscitées par les dernières déclarations de son président